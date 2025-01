L’Antonianum Quartu fa “13” nel torneo di Serie B Femminile di basket. La compagine quartese, infatti, vince anche contro Il Gabbiano e porta a casa la tredicesima vittoria stagionale.

Le prime posizioni. L’Antonianum si impone per 69-41 al termine di una gara equilibrata solo nei primi 10’. Il primo quarto, infatti, si chiude con il punteggio di 18-16. Il primo break arriva nella seconda frazione, chiusa sul 35-23 del 20’. Progressione che continua nella ripresa (55-33 al 30’), fino al +28 finale. Miglior marcatrice della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 20 punti. In seconda posizione, il San Salvatore Selargius vince sul campo della Pallacanestro Nuoro per 40-64. Primo quarto equilibrato (12-13 al 10’); è nel secondo che le selargine si portano sul +9 (22-31 al 20’). Nella seconda parte di gara il vantaggio del San Salvatore aumenta (30-48 al 30’), fino al +24 del 40’. Da segnalare, nelle fila ospiti, i 22 punti firmati da Porcu. Non molla la presa anche il Cus Cagliari, vittorioso in casa contro Elmas, per 96-43. Gara già virtualmente chiusa all’intervallo (50-19 al 20’), con il divario che aumenta ulteriormente nella ripresa. Tra le padrone di casa da segnalare i 17 punti di Cassai.

Le altre gare. Vince di misura l’Astro, ottavo successo stagionale, contro Su Planu, per 63-59. Le padrone di casa guidano il punteggio nell’arco di tutti i 40’, raggiungendo anche il +12 a fine terzo quarto (45-33). Nel finale le ospiti cercano di recuperare lo svantaggio, trascinate dai 16 punti di Aielli, fino al 60-59 del 39’, ma non riescono a impattare. Infine, successo della Virtus Cagliari, contro Nulvi, per 61-41. Padrone di casa che chiudono sul +10 all’intervallo (31-21) per poi allungare e chiudere la gara nella seconda parte. Top scorer è Lucchini, della Virtus, con 16 punti.

