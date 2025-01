L'Amatori Rugby Alghero batte 32-23 il Calvisano, fino a ieri imbattuta capolista del girone 2 del campionato nazionale di Serie A. Il XV di coach Anversa centra anche il punto bonus e blinda il terzo posto, a un punto di distacco dal Settimo Torino, secondo, e a -6 dal Calvisano.

Ospiti avanti 0-11 grazie ai piazzati di Bruniera (al 10' e al 27') e alla meta di Consoli (al 33'). Reazione veemente degli algheresi, con due mete firmate da Armani (al 34) e da Spirito (al 38'), quest'ultima trasformata da Delli Carpini, per il 12-11 Amatori alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, i padroni di casa allungano con la meta del man of the match Natchkebia trasformata da Delli Carpini (49'). Meta ospite con Bronzini (56') e risposta con Perello, che varca la linea di meta al 62' (Delli Carpini trasforma). Lo stesso Delli Carpini timbra due piazzati (al 65' e al 73'), per il 32-16. Allo scadere, la meta di Mori trasformata da Bruniera serve solo a rendere meno pesante la sconfitta-

Amatori Rugby Alghero-Calvisano Rugby 32-23 (5-0).

Amatori Rugby Alghero: Delli Carpini, Delrio, (45' Calabrò) Russo, Serra, May, Perello, Armani, Fierro, Shelqeti (79' Marcellan), Lenoci, Canulli, Manfredi, Cincotto,(50' Stefani), Spirito (45' Marchetto), Natchebia. A disposizione Stefani, Marchetto, Gueye, Capozzucca, Marrone, Calabrò, Bombagi. Coach Marco Anversa.

Rugby Calvisano: Bronzini, Gustinelli (Costantino) Nicosia, Regonaschi, M. Consoli, Bruniera, F. Consoli, Maurizi (Shevchuk), Berardi, Pasquali, Zanetti, Garcia, Barbotti, Ferrari, Cristini (Manente). A disposizione Tirali, Bottacin, Mori, Lazzaroni, Izekor. Coach Mattia Zappalorto.

