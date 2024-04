I playout di seconda categoria si giocano il 28 aprile (andata) e 5 maggio (ritorno). ù

Nelle partite di andata gioca la prima partita in casa la squadra che si è classificata in penultima posizione.

In scena, con fischio d’inizio alle 16, Orione-Havana San Basilio, Siliqua-Bindua, Amatori Jerzu-Girasole, Oristanese-Allai, Junior Ozierese-Norbello, Cadaruina-Florinas.

Se al termine dei due incontri, i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, (non vale la regola delle reti segnate in trasferta e non sono previsti tempi supplementari), retrocederà in Terza categoria la squadra classificatasi al 13esimo posto.

