Quando mancano 7 giornate al termine del Gir. H di Seconda categoria, non si hanno ancora artimetiche certezze, ma specie per quando riguarda la parte alta del tabellone, si possono azzardare delle ipotesi assai verosimili. Il Lauras guida con sicurezza dall'alto dei suoi 60 punti, ed accompagna la leadership con il suo fiore all'occhiello chiamato imbattibilità, che affonda le sue radici nel tempo.

Alle sue spalle, attardato di 8 punti si trova Lo Sporting Paduledda (52): un secondo posto saldamente detenuto, che gli consente di respirare a pieni polmoni l'aria dei play off. A -7 il Palau (45), stabile in terza posizione , che precede , con 10 punti di vantaggio, il Porto Cervo (35), quarto.

E' in divenire invece , la parte inferiore del tabellone: semplificando partiamo dalla decima posizione occupata dall'Academy Porto Rotondo (23 punti) , fermo restando che essendoci a disposizione ancora 21 punti , anche le situazioni più complicate, possono essere sanate, ivi compresa anche quella del Berchidda, attualmente ultimo con 11 punti. Continuando a scorrere la classifica con 21 punti troviamo il Codaruina , tallonato a quota 20 dal Trinità . Ora come ora ad essere in odore di playout sono: Golfo Aranci e Atletico Castelsardo, il primo con 19 punti e con 18 i Castellanesi.

Ma vediamo quanto accaduto nell'ottava di ritorno: la capolista Lauras ha sconfitto in casa il Santa Teresa Gallura (28) , che occupa una tranquilla posizione di centro classifica. Lo Sporting Paduledda ha espugnato il campo del Porto Cervo, che pur sconfitto conserva la quarta piazza. Il Palau ha avuto la meglio tra le mura amiche sul Codaruina (21), che nel proseguo dovrà prestare massima attenzione. L'Alà (32) rende prezioso il fattore campo e fa un bel passo avanti, sconfiggendo l' Atletico Castelsardo, ora nei play out. Il Funtanaliras di Monti (28), battendo a domicilio il Golfo Aranci (19), viaggia, diviso da un solo punto dall' Andrea Doria di Sedini (29), che riposava. Entrambe, dunque, occupano una tranquilla posizione di centro classifica. Non Così il Golfo Aranci , che si deve allontanare dai play out. Perdendo a Luras il Santa Teresa Gallura (28) non pregiudica la sua posizione centrale.

La sconfitta rimediata dal Tavolara (27), a Berchidda, se subito assorbita, non dovrebbe creare loro apprensioni. Crea invece grande entusiasmo il successo Berchiddese, che nel girone di ritorno ha cambiato pelle ed intravede una seppur tenue luce dentro il buio tunnel. Per finire non potrà più concedersi altre distrazioni l'Academy Porto Rotondo (23), che perdendo a Trinità , è sull'orlo della zona pericolo. Da invece rassicuranti segnali di ripresa il già citato Trinità ( 20) , che da una spallata anche alla sfortuna, e si rimette in corsa per lidi più tranquilli.

