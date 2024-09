Sarà Schio-Valencia la finale del 3° Torneo "Sa Duchessa"(domenica, 19.15). Sabato sera, nelle semifinali andate in scena al PalAntonianum di Quartu Sant'Elena, la compagine veneta ha superato la Dinamo Sassari per 78-62 la Dinamo Sassari, cui non sono bastati i 15 punti della nuova americana Sparkle Taylor. Decisivi, dall'altra parte, i 19 personali di Salaun.

Domenica, alle 17, le sassaresi torneranno in campo per la finalina contro Brixia, superata per 65-61 da Valencia nell’altra semifinale. Quaranta minuti al comando per le spagnole, che hanno rischiato qualcosa soltanto nel finale dopo aver toccato anche la doppia cifra di vantaggio all’ultimo mini intervallo sul 56-46.

Dinamo Sassari: Gonzales 9, Begic ne, Carangelo 11, Toffolo 11, Natali 2, Pastrello 6, Taylor 15, Diallo 6, Grattini 2, Spiga ne. Allenatore Restivo

Famila Schio: Bestagno 8, Sottana 3, Zanardi 5, Verona 13, Panzera 8, Salaun 19, Crippa 3, Anrdrè 12, Keys 2, Laksa 5, Corsaro, Simion. Allenatore Dikaioulakos

