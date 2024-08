Il ciclodromo di Sarroch riapre i battenti dopo gli interventi di ristrutturazione: per l’occasione il Veloclub organizza una grande festa con la partecipazione delle altre associazioni sportive del paese. Sabato, dalle 17 alle 21, la struttura sportiva dove da anni si allenano i ciclisti del Veloclub aprirà nuovamente i cancelli dopo un importante restyling: per l’occasione la società del presidente Luciano Spano ha organizzato una corsa su strada per la categoria giovanissimi G1, G2, G3, G4, G5 e G6.

La riapertura del velodromo sarà una festa per tutto lo sport sarrochese, all’appuntamento prenderanno parte infatti anche le società di tennis calcio, pugilato, pallavolo e atletica: al termine è previsto un rinfresco per tutti i partecipanti.

Per il presidente Luciano Spano la riapertura dei cancelli del velodromo è un importante traguardo, visto che permetterà ai ciclisti della società che da anni primeggia a livello nazionale grazie ai suoi giovani di avere un luogo adatto agli allenamenti su pista: «Siamo felici della riapertura alle attività del velodromo, per l’occasione abbiamo voluto organizzare una gara per apprezzare subito le migliorie apportate all’impianto. Sarà una festa dello sport, non ci sarà spazio solo per il ciclismo, perché ci saranno giochi per tutti».

