Dopo aver strappato la quinta vittoria consecutiva la scorsa settimana sul parquet di Broni, la Sardegna Marmi Cagliari torna nel fortino del PalaRestivo per il match contro Salerno, valido per il 9° turno della Serie A2 Femminile (sabato, ore 16.45).

Le squadra virtussina, sempre più mina vagante del torneo, si è issata in terza posizione e non vuole smettere di sognare. Le campane, invece, cercano uno sgambetto eccellente che possa consentire di scalare posizioni nella zona playoff.

Il punto di riferimento della matricola guidata dal tecnico Gennaro Di Lorenzo, subentrato a inizio stagione a Njegos Visnijc, si chiama Rita Oliveira Silvino, playmaker classe 2000 di nazionalità portoghese, che sta viaggiando a una media di 21,2 punti a partita. Tra le avversarie da tenere in considerazione, però, ci sono anche Federica Orchi e Alessia De Mitri, rispettivamente guardia e play-guardia.

«Affrontiamo Salerno con la massima concentrazione possibile», dice il preparatore atletico Gianmarco Inconi. «C’è tanto entusiasmo, ma anche questo martedì abbiamo ripreso gli allenamenti con la stessa intensità che contraddistingue questa Virtus senza pensare al risultato di questi ultimi match. Salerno è una squadra che si esprime bene in contropiede, in grado di battere una delle candidate al salto di categoria come Costa Masnaga, e che realizza mediamente tanti punti a partita. Non va certo sottovalutata».

