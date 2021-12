Domenica sul campo del Bonorva è arrivata la quarta vittoria consecutiva per il Buddusò, trascinato da una tripletta dell’ex Riccardo Sanna.

L’esterno di Burgos che era riuscito a sbloccarsi nella partita precedente con l’Ozierese, sentiva particolarmente la gara, perché proprio sul quel campo ha trascorso ben tre stagioni e conserva tanti bei ricordi.

Il bomber. “Abbiamo giocato una grande gara, dopo un grande salvataggio di Mario Canu e la doppietta nel primo quarto d’ora, abbiamo subito il gol a inizio secondo tempo, la partita era in una fase critica e sono riuscito a segnare la terza rete. Poi un gran gol di Sebastiano Canu ha chiuso la gara. Mi è dispiaciuto sentire dei fischi e qualche parola spiacevole da parte di qualcuno, ma fa parte del gioco”.

Il filotto. Da quando è arrivato Antonello Scanu sulla panchina, i biancocelesti hanno conquistato ben 15 punti in 7 partite e attualmente si trovano a ridosso della zona playoff: “Sicuramente questa striscia positiva ci permette di pensare a qualcosa di più di una salvezza tranquilla,” afferma Sanna.

Arriva la capolista. Sabato i ragazzi di Scanu saranno impegnati nell’anticipo contro la prima della classe, arriverà infatti la Tharros, che insieme al Tortolì, guarda tutti dall’alto nel girone B di Promozione. “Sarà una partita tosta, la Tharros sta facendo un grande campionato, è stata costruita per il salto di categoria”. Il Buddusò in casa ha perso solo contro la Macomerese, seconda in classifica, sarà una bella sfida.

