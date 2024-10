Piero Pala con Zweitschrift vince il Gran Premio, ma a Tanca Regia non è il solo protagonista. Archiviata la pausa estiva l’attività del salto ostacoli organizzata dalla Fise Sardegna riprende con la semifinale del Trofeo dei Nuraghi.

Ben 256 i binomi che hanno gareggiato nel fine settimana all’evento per i cavalli nati e allevati in Sardegna di 4, 5, 6, 7 anni e oltre. La manifestazione, utile a ovviare alle tre tappe del circuito regionale non disputate e qualificare i binomi alla finale regionale, che si terrà dal 17 al 20 ottobre sempre nell’impianto di Tanca Regia, Abbasanta, ha incoronato nel Gran Premio a due manche su ostacoli di 140cm Piero Pala con Zweitschrift, unico a chiudere senza penalità, davanti a Gianleonardo Murruzzu, che in sella rispettivamente a Taissa Sarda e a Barein ha conquistato il primo e il secondo gradino del podio nella classifica riservata ai 7 anni e oltre.

La classifica dei 6 anni ha visto invece primeggiare con percorso netto Andrea Guspini su Clizia de Sa Pittada, mentre nella categoria dei 5 anni ben otto binomi hanno chiuso la gara di domenica senza errori: Stefano Cossu su Darezzo e su Dulissa, Francesco iriu su Dolos AA, Luigi Iriu su Dea Splendente, Andrea Guspini su Diva Sarda, Enrico Carcangiu su Damasco Sardo, Grazia Giorico su Comme l''Eclair e Fabio Niedda su Douglas. Addirittura 18 i binomi con percorso netto nella 4 anni di precisione disputata nell'ultima delle tre giornate.

Nel Gran Premio di I grado successo per William Murdocco che ha montato Sevilla, percorso netto anche per Alessandro Correddu su verner ma con un tempo superiore, ma al barrage va pure Cora Boselli, terza su Black Jack Fondocombe.

Quanto al Trofeo Brevetti, Chiara Donato su Cartagena primeggia in un podio tutto femminile completato da Francesca Silvestrini su Coronas e Alice Cadeddu su Za l'Ischisi. Infine, nel Trofeo 115, primo posto per Eugenia Corda con Hidalgo de Is Morus, secondo per Alexa Dastara con Micky Blue e terzo per Andrea Pinna con Londaya di San Tomaso.

© Riproduzione riservata