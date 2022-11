Sarà un derby testacoda quello in programma sabato tra la Polisportiva Sarroch e la Why Company Stella Azzurra di Sestu. Con 6 vittorie nelle prime 6 giornate e solo un set perso, Sarroch guida la classifica del girone G di Serie B a punteggio pieno e davanti al proprio pubblico andrà a caccia del settimo successo. La neopromossa Stella Azzurra, fanalino di coda, invece è ancora alla ricerca dei primi punti stagionali. Giocherà domenica il Cus Cagliari, che attende in casa l'Amin 21 K Roma 7 per provare a restare sulla scia delle prime in classifica.

B1 femminile. Capo d'Orso Palau cerca riscatto dopo la sconfitta esterna contro Robosystem Concorezzo. Le galluresi ospitano sabato le valtellinesi di Delebio. In chiave salvezza, match importante per la San Paolo che sabato riceve proprio la Robosystem Concorezzo che ha conquistato la prima vittoria stagionale contro Capo d'Orso.

B2 femminile. Reduce dalla prima sconfitta stagionale contro la Gorla Volley, l'Alfieri vuole subito riprendere la marcia nello scontro diretto contro Transport Ripalta, in programma sabato al PalaConi B. La classifica non vede più le cagliaritane in testa, ma seconde a pari punti proprio con le lombarde. Sfide importanti in chiave salvezza invece per Garibaldi, in casa contro Gorla, e La Smerlda Ossi, che riceve Visette Settimo Milanese.

© Riproduzione riservata