La passione per la corsa scoperta, quasi, per caso due anni fa. Da allora un cammino graduale di crescita, divertimento e consapevolezza dei propri mezzi che l’ha condotta a risultati di valore: Roberta Sulas è la campionessa sarda Assoluta dei 5000 metri su pista, vittoria conquistata quest’anno alla sua seconda stagione di attività. Stagione dove si è migliorata nettamente, correndo egregiamente tutte le specialità del mezzofondo dagli 800 ai 5000.

I suoi personali sono incoraggianti e fanno ben sperare in vista dei prossimi anni: sul doppio giro di pista ha 2’24’’54, ottenuto nel 2021, mentre quest’anno si è migliorata nettamente sui 1500 (4’57’’75), sui 3000 (10’49’’71) e sui 5000 in 18’51’’05, distanza affrontata solo una volta ma dove ha già dimostrato di potersi esprimere su ottimi livelli. E pensare che, inizialmente, il suo intento era quello di praticare giusto una leggera attività all’aria aperta senza alcuna velleità. “Ho conosciuto Roberta in palestra alla fine del 2019, poi lei si è presentata al campo a un anno di distanza’’, racconta il tecnico Andrea Cabboi. “Abbiamo intrapreso un cammino molto sereno, senza aspettative, con l’intento di divertirci ed esplorare il suo motore. Giorno dopo giorno si è migliorata velocemente, con costanza, dimostrando un’ottima tenuta in gara’’.

Portacolori del Cagliari Marathon Club, ventisei anni compiuti a marzo, Roberta Sulas è tra i nomi da tenere maggiormente d’occhio in ottica futura. “Roberta ha un motore importante’’, conclude Cabboi. “Da questo inverno lavoreremo più nel dettaglio per crescere tecnicamente e dal punto di vista cronometrico’’.

