Il rombo dei motori si sente ormai da giorni: a Riola Sardo gli atleti si allenano in vista del grande giorno. Nel crossodromo Le Dune, una delle piste più apprezzate al mondo, è tutto pronto per gli Internazionali d’Italia di motocross. L’importante manifestazione è in programma domenica prossima 4 febbraio e torna nel paese dell’olio per la decima volta.

La regia della gara è come sempre affidata al Motoclub Motor School guidato dal presidente e tecnico federale Fulvio Maiorca. Due le novità rispetto agli altri anni: in prossimità della zona pubblico sono stati inseriti due salti, un modo per far apprezzare meglio ai presenti la competizione, la sezione partenza invece è stata abbassata per migliorare la visibilità.

Gli atleti sono circa un centinaio, e ci sono anche i fratelli Mattia e Samuele Piredda del club Sas Taras Padru, pronti a scendere in pista in 125. Lo spettacolo inizierà alle 8.30 con le prove libere. Dalle 12 la prima manche della 125, poi quella della MX2 e quindi la MX1. Si chiuderà con la seconda e ultima manche per ognuna delle tre classi.

Chi vuole assistere all’evento sportivo, che come ogni anno promette salti tutti da incorniciare, può acquistare i biglietti in prevendita online su Boxofficesardegna.it e nei punti vendita accreditati presenti in tutta l’isola. Fino ai 12 anni non si paga, per gli under 18 è previsto il biglietto ridotto a 12 euro e 50 centesimi, mentre il biglietto intero viene venduto a 20 euro. I biglietti possono essere acquistati anche il giorno della gara. I parcheggi, come anche i servizi igienici, sono a ridosso del circuito comunale Le Dune. Una volta arrivati a Riola sono presenti tutte le indicazioni per raggiungere la pista.

