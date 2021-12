Non è stato un mercoledì fortunato per le squadre sarde di volley, impegnate nei recuperi della prima giornata di campionato. L'unica a vincere è stata la Polisportiva Sarroch, che in Serie B maschile ha battuto 3-1 in trasferta l'Armundia Virtus Roma con i parziali di 19-25, 25-23, 12-25 e 13-25. Sconfitte per 3-0 le altre formazioni isolane di B. L'Airone Tortolì ha ceduto alla Fenice Roma, la Silvio Pellico alla Lazio e il Cus Cagliari all'Amin 21 K Roma 7.

B2 femminile. Altra sconfitta per l'Alfieri Ajò Energia, che in casa è stata superata 3-1 dalla Pol. Dil. Talete. A Roma contro la Revolution Volley, la Corren Ghilarza si è arresa al terzo set. Più tirata la sfida de La Smeralda Ossi in trasferta contro la Diagnostica Group, che si è imposta al tie-break. La Smeralda aveva vinto il primo set 25-21, perso i successivi due 25-22 e 25-21 e allungato il match al quarto con un 25-18. Al tie-break, le padrone di casa hanno però trionfato 15-12, superando in classifica proprio le sarde, ora scivolate al quarto posto.

