L’Usinese aggancia in vetta il Buddusò. Il Coghinas insegue a tre lunghezze. E’ il verdetto della quarta giornata di ritorno del girone B di Promozione. E’ terminato in parità (1-1) l’incontro di cartello tra Buddusò e Coghinas. Ne approfitta l’Usinese che piega (3-1) il Castelsardo e raggiunge al comando i biancocelesti. Male invece il Bonorva inciampato (2-3) in casa contro il Tonara. Meloni e compagni sono adesso a cinque punti dalla vetta.

Arzachena corsaro (1-3) a Ovodda. Gli smeraldini raggiungono in quinta posizione Luogosanto ed Atletico Bono, bloccate rispettivamente (1-1 e 0-0) da Sennori e Stintino. Il Bosa espugna (0-1) il campo del Tuttavista.

Importante vittoria (4-0) in chiave salvezza della Macomerese col Siniscola. Il Lanteri Sassari batte (2-1) la cenerentola Abbasanta.

