Con una rete di Servegnini nella ripresa, la Costa Orientale Sarda ottiene la prima vittoria stagionale. Vince anche l’Olbia. Pareggia l’Uri, sconfitta per il Latte Dolce. Dopo il pari di ieri dell’Ilvamaddalena nell’anticipo contro il Cassino, si è completata oggi la tredicesima giornata di andata del campionato di Serie D, girone G.

Successo prezioso della Cos nello scontro diretto sul campo della Terracina. I gialloblù restano in ultima posizione a quattro lunghezze dalla zona playout ma i tre punti valgono oro. Fondamentali per il morale ed il proseguo della stagione. Il gol di Servegnini al 26’ della ripresa.

Uno a uno per l’Uri in casa contro il Tastevere. Succede tutto in 3’. Giallorossi avanti al 12’ con De Cenco. Al 15’ il pareggio degli ospiti con Vacca.

A Sassari, sconfitta (0-1) del Latte Dolce contro il Real Monterotondo. Decide una sfortunata autorete di Piredda al 41’ del primo tempo.

Vittoria (1-2) in rimonta per l’Olbia contro il Cyinthialbalonga. I bianchi scavalcano l’Ilva in terzultima posizione. I laziali passano in vantaggio al 39’ con un rigore di D’Angelo. Quattro minuti dopo il pareggio di Marroni. Nella ripresa, al 21’ il sorpasso firmato da Costanzo.

