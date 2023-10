C'è tanta voglia di rilancio. Quattro mesi fa la vecchia società dell'Arzachena ha rinunciato al campionato di serie D dopo aver giocato in passato anche in Serie C2. Ora gioca nel girone D della Prima categoria: dopo due giornate è al comando (col Badesi 09) a quota sei punti, nove gol fatti e cinque subiti. Ieri ha vinto per 5-3 con l'Oschirese. Una buona partenza.

Nel girone A sempre della Prima categoria, l'Uta è sola al comando dopo 180 minuti di gioco. La capolista ha piegato per 2-1 la Città di Selargius al termine di una bella gara, lasciandosi alle spalle Sant'Elia, Jerzu, Settimo, Sestu e La Palma. Sei punti per la capolista, quattro per le inseguitrici. Il Sant'Elia ha travolto per 4-0 il San Vito, lo Jerzu ha vinto per 2-0 ad Assemini. Sestu, Settimo e La Palma hanno piegato rispettivamente l'Ulassai, la Castor e l'Azzzura. Nel girone B, vola il Cortoghiana con sei punti che ha sconfitto per 3-1 il Decimoputzu. Vittoria dell'Ussana per 3-2 nel derby col Senorbì. Successo del Perdaxius (4-0) nel derby del Sulcis con la Fersulcis. Nel girone C, volano con sei punti Buddusò e Paulese. Vittoria del Thiesi per 1-0 sulla Dorgalese.

© Riproduzione riservata