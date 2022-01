E’ lo spot di Buggerru, a eleggere i nuovi campioni italiani juniores di surf da onda. Oggi, nella seconda giornata del Buggerru Surf Trophy che valeva come tappa finale del circuito nazionale, è stata battaglia piena per i titoli delle categorie giovanili.

Mare piatto e disteso, con onde alte massimo un metro e mezzo, hanno fatto da scenografia alle finali. Fatta eccezione per la riconferma degli Under 18 Ian Catanzariti e Francesca Valletti Borgnini e dell’under 14 Michele Scoppa, nelle altre categorie si è assistito a un cambio in vetta. Tra i sardi, il miglior piazzamento è quello di Federico Melis (Wipeout board club), terzo nell’Under 14 maschile.

Ecco i vincitori di ogni categoria.

Maschile. Under 12. Chicco Anglani (Asd Liquido surf); U14: Michele Scoppa (GS Fiamme Oro), U16: Brando Giovannoni (Fiamme Oro), U18: Ian Catanzariti (Ostia Surf)

Femminile. Under 12. Magnolia Rossi (Roma surfing); U14: Camilla Cocco (Banzai Sporting Club); U16 e U18: Francesca Valletti Borgnini (Ostia Surf).

