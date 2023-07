Il futuro della società sportiva dilettantistica Porto Torres Calcio passa anche attraverso il sostegno della comunità locale, chiamata a supportare una realtà che da oltre 50 anni porta il nome della città turritana.

Il club rossoblù ha aperto online una raccolta fondi, necessari a garantire l’iscrizione della squadra alla nona stagione del campionato di Promozione regionale. «Un gruppo di giovani sportivi formati principalmente da concittadini che – sottolinea la dirigenza dell’Asd Porto Torres - dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno hanno bisogno del sostegno di tutti». Nel sito ufficiale le modalità di adesione da parte di tifosi e non, con contributi e azionariato popolare per affrontare una nuova stagione impegnativa.

La situazione di difficoltà era stata denunciata più volte dalla dirigenza rossoblù. Le donazioni possono essere effettuate anche con l’attrezzatura, ovvero per materiale di rappresentanza, completo divisa per gli allenamenti e per le gare, palloni ma anche con il supporto della figura di un fisioterapista e di personale per le diverse manutenzione del campo di gioco, compresi gli spogliatoi.

