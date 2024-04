Luigi Lucky Battistolli e Fabrizia Pons hanno trionfato al 7º Rally Internazionale Costa Smeralda Storico, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, dopo aver chiuso in testa la giornata del venerdì e vinto tre prove speciali. In gara su Lancia Delta Integrale (in 1h18’21”7), Lucky-Pons sono saliti sul gradino più alto del podio del Molo Vecchio nonostante la penalità di 10” incassata nella 7ª speciale per eccesso di velocità nella “slow zone”. Secondi, a 6”9, i campioni italiani Matteo Musti e Agostino Benenti (Porsche Carrera Rs), che hanno vinto 5 delle 10 speciali ma sono stati condizionati dalle penalità pagate nel corso della gara (prima ritardo a un controllo orario, poi partenza anticipata). Terzi Nucera-Soriani sulla Porsche Carrera Rs (a 1’24”7), quarti Galletti-Gabrielli (Subaru Legacy, a 1’50”2). A chiudere la top5, il primo equipaggio sardo, formato dall’algherese Sergio Farris e dal gallurese Giuseppe Pirisinu (Porsche 911 Sc, a 2’18”7).

Lucky ha vinto anche il 4º Raggruppamento, Musti il 2º, mentre il 3º è andato a Mannino-Giannone, sesti assoluti su Porsche 911 Sc.

Il vincitore. “Una bella soddisfazione vincere questa gara a cui sono molto affezionato e organizzata dall’Ac Sassari presieduta dal carissimo amico Giulio Pes. Poi vincere tra i giovani, per me che ormai ho un’età piuttosto avanzata, è ancora più premiante”, ha spiegato Lucky. “È stata una gara sempre all’attacco, fin dall’inizio. Ci dovevamo confrontare con avversari di grande valore, su tutti il campione italiano in carica Matteo Musti. Io tornavo sull’asfalto dopo otto mesi e, visto che questa macchina non è proprio adatta a questa superficie, abbiamo attaccato subito perché pensavamo sarebbe stata molto dura. Poi, alla fine, siamo riusciti a vincere le prove che per noi erano più importanti e indispensabili per vincere e lo abbiamo fatto. Penso che la nostra costanza abbia incentivato Musti ad attaccarmi duramente, ma nell’ultima prova sono riuscito non solo a contenere ma anche vincere la speciale”.

Regolarità. In concomitanza anche un’altra gara tricolore, valida per l’Italiano Rally di Regolarità a Media. Nella categoria “60”, vittoria di Schon-Giammario (Lancia Delta 4Wd, 197 penalità), nella categoria “50”, successo di Gandino-Scarcella (A112 Abarth, con 179 penalità) e 6º posto per il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, che ha gareggiato su 124 Abarth con Massimo Liverani alle note.

La manifestazione, organizzata egregiamente dall’Ac Sassari col supporto della Regione Sardegna, ha registrato un totale di 120 equipaggi in gara, tra cui le venti vetture in gara nel Martini Rally Vintage, riservato alle vetture in livrea Martini.

I libri. Nel post gara, si è svolta al Cervo Hotel la presentazione dei libri “Il lato B dei miei rally” e “Il lato B dei miei rally 2” di Rudy Dal Pozzo, meravigliosa raccolta di aneddoti sulle gare dei tempi d’oro. Presenti anche Lucky Battistolli, Geppi Cerri, Dario Cerrato, Bruno Bentivogli, Maurizio Verini e il presidente Ac Sassari, Giulio Pes.

