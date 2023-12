Ponte dell’Immacolata in campo per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di pallamano.

In A Gold, dopo quel pari siglato a Conversano che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, la Raimond Ego Sassari sarà impegnata in un altro scontro playoff, stavolta tra le mure amiche. L’avversario del giorno, atteso alle 18.30 al PalaSantoru, è l’Alperia Merano, vice capolista a quota 18 col Fasano con un solo punto in meno del Bozen.

I sassaresi, sesti col Cassano con 14 punti, guardano con fiducia a una giornata, la dodicesima, in cui le prime sei si affronteranno tra loro in una serie di scontri che potrebbero consentire ai rossoblù di accorciare sulle dirette concorrenti.

In A2 maschile, impegno casalingo anche per la Verdeazzurro Sassari, che alle 15 ospiterà il Cologne, terzo in classifica con tredici punti, sei in più dei turritani.

Femminile. La Lions Sassari, ultima in A1 ancora a quota zero, dopo la prestazione opaca e sottotono nello scontro salvezza col Padova avrà un’altra chance per provare a sbloccarsi. Alle 11 di domani arriverà al PalaSantoru il Dossobuono, quartultimo con quattro punti.

In A2, invece, alla 15 la Città del Redentore, sesta con due punti, farà gli onori di casa col Mestrino, quinto a quota sei. Infine, per vedere in campo la Raimond, di scena a Padova, occorrerà attendere le 15 di domani.

Federazione. Nel frattempo fuori dal campo, tiene banco la caduta del Consiglio Federale, avvenuta dopo le dimissioni rassegnate il 5 dicembre dai consiglieri federali Flavio Bientinesi, Vincenza Fanelli, Onofrio Fiorino, Massimo Petazzi, Stefano Podini e Giovanni Sorrenti, motivata, come recita la nota dei dimissionari, da “una lunga riflessione e a causa di una incompatibile visione e gestione politica della Federazione Italiana Giuoco Handball”.

