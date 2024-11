La neocapolista Raimond Sassari si appresta a disputare in casa l’incontro con l’Alperia Merano, in programma al PalaSantoru alle 18.30 di oggi. I rossoblù, che condividono la vetta col Conversano - alle 19 di scena tra le mura amiche contro il Chiaravalle - oggi proveranno a consolidare il primato benché si troveranno di fronte una formazione molto competitiva, che occupa il quinto posto a quota 14, a -4 dai sassaresi.

Alla vigilia a parlare è stato il turritano Enrico Aldini: “La vittoria di Fasano è stata molto importante, ma non dobbiamo adagiarci. Nonostante i due punti, martedì abbiamo commesso qualche errore di troppo in circostanze nelle quali avremmo potuto fare meglio. Adesso arriva Merano. L’Alperia attraversa un momento positivo e si è riportata nei quartieri nobili della classifica, in linea con le aspettative di un gruppo che fa bene non da oggi. Noi vogliamo continuare a correre, ma con la consapevolezza che ci sia la necessità di stare sempre sul pezzo”.

A Silver. In Sicilia, alle 18.30, si disputerà il match della 7ª giornata di A Silver tra Haenna e Verdeazzurro. I turritani sono in 10ª posizione con 4 punti, mentre l’Haenna è 4ª con 3 lunghezze di vantaggio.

Altri campionati. Ferma ai box la A1 femminile, con la Lions Assari, ultima ancora zero, che tornerà in campo il 23 novembre. In A2 femminile, che ripartirà il 30 novembre, l’Hac Nuoro guida il girone B a punteggio pieno dopo l’ultimo successo sul Malo (15-18), mentre la Raimond, che nell’ultima partita ha pareggiato 22-22 con l’Oderzo, è 4ª. In settima posizione il Man Città del Redentore, lo scorso weekend sconfitto 34-19 a Dossobuono.

© Riproduzione riservata