La disabilità scende in pista e ottiene tanti premi. La scuola di danza paralimpica Masa Fitness Club Oristano di Mara Meloni ha partecipato lo scorso 13 luglio ai Campionati Italiani di Categoria di danza paralimpica Fidesm a Rimini, portando a casa importanti risultati.

Alessandra Montisci è arrivata 16esima su 63 atlete nella categoria solo show dance. Giulia Andolfo invece 29esima. Fabio Cruciani e Stefania Casula 17esimi su 43 coppie nel duo show dance. Un quarto posto per Maria Deias, un quinto per Maria Carta: Marta Concas è salita nel podio nel solo show dance dce. Marta Concas e Matteo Steri primi nel duo show dance. Il Quarto posto invece per il gruppo mix formato dalle atlete disabili con le loro mamme.

«La giornata è stata altamente inclusiva e ricca di soddisfazioni non solo per le medaglie che la squadra ha portato a casa ma per l'alto valore artistico e tecnico di tutti quanti - raccontano dalla scuola - La Masa Fitness Club è orgogliosa dei traguardi raggiunti perché continua a dimostrare che la disabilità è solo negli occhi di chi guarda».

