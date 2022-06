A una settimana dall’apertura ufficiale del calciomercato, il gossip in casa Olbia impazza. Dopo l’indiscrezione sull’ex Cagliari Marco Sau, c’è quella che vorrebbe l'under scuola Milan Gabriele Bellodi di ritorno in Gallura.

Un colpo in attacco e uno in difesa con giocatori reduci dal campionato di Serie B che in C potrebbero fare la differenza. Ma l’Olbia guarda anche ad altre categorie. “In questa fase della stagione si lavora a fari spenti, siamo attivi su diverse piste per raggiungere i nostri primi obiettivi di mercato”, premette il direttore sportivo dei bianchi Tomaso Tatti prima di svelare: “Come l’anno scorso, interverremo in maniera chirurgica reparto per reparto attenzionando anche i profili emergenti della Serie D”.

Tra questi Filippo Fabbri, difensore centrale del Forlì, classe 2002, che, in carriera, vanta anche 14 presenze con la maglia della Nazionale di San Marino. Giocatore sul quale l’Olbia avrebbe messo gli occhi. Prospetto interessante al pari del 21enne Francesco Ruocco, l’attaccante che lo scorso anno in D è stato protagonista della stagione della Torres, culminata con la vittoria della finale playoff che vale oggi ai sassaresi il sogno del ripescaggio tra i professionisti.

© Riproduzione riservata