Carichi, motivati e fiduciosi. Non più ultimi in classifica e con un bel sorriso stampato in faccia, cosa che non accadeva, ormai, da mesi.

È così che i giocatori dell’Olbia si sono presentati oggi al Geovillage per la ripresa degli allenamenti. Archiviato il successo casalingo sull’Aquila Montevarchi – un successo che in campionato mancava dal 6 novembre, e al “Nespoli” addirittura dalla prima di campionato – la squadra di Roberto Occhiuzzi è tornata al lavoro per preparare la trasferta di domenica sul campo della Vis Pesaro. Un altro scontro diretto in chiave salvezza da vincere per provare a tirarsi fuori dalla zona retrocessione.

In vista del match della 3ª giornata di ritorno di Serie C, si valutano le condizioni di Boganini, che lamenta un’infiammazione a un ginocchio. Torna a disposizione Bellodi dopo il turno di squalifica scontato contro il Montevarchi, mentre sul mercato si valutano alcuni profili per il centrocampo dopo la partenza di Minala.

Intanto, cambia l’orario di Olbia-Rimini del 22 gennaio: il match della 4ª di ritorno è stato anticipato alle 14.30 rispetto alle 17.30 inizialmente indicate.

© Riproduzione riservata