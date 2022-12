L’ultimo impegno dell’anno è alle porte. E si tratta di un appuntamento che l’Olbia non vuole fallire, per andare alla sosta con una migliore situazione in classifica e ripartire dopo l’Epifania con maggiore serenità verso l’obiettivo della salvezza.

Con 15 punti al giro di boa del campionato di Serie C è questo il nuovo traguardo dei bianchi, partiti a settembre con l’idea di conquistare i playoff per il secondo anno consecutivo e costretti loro malgrado dagli scarsi risultati a correggere il tiro strada facendo.

Fare punti a Pontedera venerdì, nel turno prenatalizio che chiude il 2022, non sarà, tuttavia, facile: la squadra allenata dall’ex Max Canzi è tra le più in forma del girone B, e dopo la sconfitta di Gubbio, che ha interrotto la serie di 10 risultati utili – tra i quali spiccano le 8 vittorie, di cui 5 consecutive – sarà particolarmente agguerrita, a caccia, com’è naturale che sia, del riscatto.

Galluresi non meno determinati dopo il frustrante 1-1 interno con la Lucchese e forti del recupero di due giocatori importanti come Travaglini e Incerti, al rientro dalla squalifica. Nella trasferta toscana il tecnico Roberto Occhiuzzi dovrà tuttavia rinunciare a due pedine altrettanto importanti come Gelmi e Mordini, infortunati: le loro condizioni sono ancora in fase di valutazione, ma per entrambi si prospetta un lungo stop, col rischio di dover tornare sul mercato a gennaio per sostituirli.

