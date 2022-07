Un test nel test: l’amichevole col Cagliari, in programma domani al “Nespoli” con fischio d’inizio alle 19, permetterà all’Olbia di saggiare anche il calore del suo pubblico. Che il club intende dichiaratamente riconquistare.

Dopo qualche anno di assenza, il Trofeo Sardegna, giunto alla sesta edizione, ritrova, infatti, lo stadio dell’Olbia. Evento che il nuovo allenatore Roberto Occhiuzzi saluta con entusiasmo. “Provo un grande piacere e un pizzico di emozione nel poter iniziare l'avventura nell'Olbia davanti al pubblico di casa e contro un avversario come il Cagliari”, dice l’ex Cosenza dal ritiro di Buddusò.

“So che il Trofeo Sardegna mancava dal “Nespoli” da qualche anno e mi piace l'idea di poter stare da subito vicino alla nostra gente”. Quanto al test sul campo, i bianchi ci arrivano in una condizione diversa dall’avversario, che ha iniziato la preparazione ai primi del mese. Ma Occhiuzzi non è preoccupato. “Inevitabilmente non potremo essere brillanti, ma quello di domani – spiega – sarà per noi un test importante per capire anzitutto se i ragazzi sapranno approcciare la gara con il piglio e la mentalità giusti”.

© Riproduzione riservata