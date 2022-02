Ha lasciato pesanti strascichi il pareggio 1-1 di ieri al Comunale Zoboli fra Carbonia e Atletico Uri: il centravanti del Carbonia Alessandro Aloia (autore del momentaneo 1-0) ha riportato la frattura del setto nasale, sembrerebbe per una gomitata ricevuta da un avversario (e non vista dall’arbitro). Una tegola per i minerari di David Suazo, ultimi in classifica, impegnati domenica prossima nella difficilissima, e sulla carta quasi impossibile, trasferta contro la capolista Giugliano.

La scossa. Motivo per cui il presidente Stefano Canu ha cercato di scuotere la squadra con parole a tratti severe: “Anche l’1-1 di ieri nasce da un episodio sfavorevole, cioè l’espulsione di un nostro giocatore frutto di un’ingenuità: nessun alibi ma se l’atteggiamento sarà quello visto contro Afragolese e Uri va bene: altre prestazioni saranno considerate inaccettabili”. Inferiorità numerica su cui pesa il fallo non visto su Aloia che domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. C’è infine un aspetto che potrebbe avere un peso non indifferente: “Il livello medio di questo girone di serie D è molto alto: il Cynthia che noi abbiamo sconfitto due mesi fa ha però battuto Giugliano e Torres”.

