Il salto di qualità atteso da tempo, per cui ha lavorato insieme al suo tecnico intensamente in questi anni, è finalmente arrivato: Anna Conti si è qualificata stamattina per la finale A sui 200 misti ai Tricolori Assoluti primaverili attualmente in corso allo Stadio del Nuoto di Riccione. Una qualificazione che vale anche il nuovo record sardo assoluto in vasca lunga con il tempo di 2’17’’89 e che dimostra, una volta di più, il talento della portacolori della Sport Full Time Sassari che stasera alle 18.40 disputerà la prima finale A ai Tricolori Assoluti della sua carriera.

Dopo i record sardi Assoluti dei giorni scorsi sui 400 misti e sui 50 dorso, la Conti sigla un terzo record regionale di prestigio conquistando un posto tra le migliori otto specialiste dei 200 misti in Italia che tra qualche ora andranno a giocarsi le medaglie. Batteria numero due, delle quattro in programma, e corsia 3 per l’allieva di Ilario Ierace, partenza controllata per la Conti nel delfino consapevole di quanto sia fondamentale saper dosare le proprie forze con la massima attenzione in una gara come quella dei misti. Il dorso, suo stile prediletto, si rivela ancora una volta marchio di fabbrica ma anche nel passaggio a rana la Conti dimostra fluidità e brillantezza nella nuotata. La chiusura a stile libero è caparbia, sugli spalti non manca l’incitamento degli atleti e dei tecnici sardi presenti nella rassegna tricolore, la tecnica della Conti è come sempre composta nonostante la fatica e ciò le consente di conquistare una finale A dove tutto è ancora da scrivere.

«Anna sta crescendo stagione dopo stagione, aver conquistato la finale A sui 200 misti che per noi è la gara principale lo dimostra», commenta il tecnico Ilario Ierace. «Ha nuotato in maniera lineare e fluida in tutti gli stili, dimostrando maturità e una saggia gestione delle forze. Attendiamo con serenità la finale di stasera, consapevoli che il confronto con le migliori specialiste della Penisola sarà fondamentale per crescere ancora».

