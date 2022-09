Scoppia la bagarre in casa Nuorese calcio.All’indomani della sconfitta all’inglese rimediata contro il Bosa, in una conferenza stampa congiunta il direttore sportivo Domenico De Luca e i fratelli Antonello e Luciano Pittalis hanno annunciato la conclusione dei loro rapporti con la società. Bersaglio delle rimostranze dei tre il presidente Maurizio Soddu, di cui chiedono le dimissioni. Domenica sera è giunto l’esonero di De Luca, pare con un messaggino in cui il diesse veniva invitato a “prendere il primo aereo in partenza e lasciare la città”.

La situazione. A questo si aggiunge una situazione delicata per quanto riguarda gli alloggi dei tesserati e la gestione dei ragazzi che sono giunti a Nuoro, sistemati anche in otto in uno spazio angusto e privi di qualunque supporto medico. Incompatibilità insanabili anche per i fratelli Pittalis, da 22 anni collaboratori tuttofare e responsabili dell’area marketing e pubblicità. Antonello fa parte anche del consiglio direttivo e gestiva ogni aspetto legato alla permanenza in città dei giocatori.

Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è previsto in serata, ma il presidente Soddu ha già annunciato: “Sono state dette tante falsità.Ho sbagliato a fidarmi di Pittalis perché le ingerenze di De Luca erano prevedibili e restano insopportabili. Io non mi dimetto”.

© Riproduzione riservata