Nuovo ingresso nello staff tecnico del Castiadas che prepara la nuova stagione in Promozione. Per la stagione che sta per iniziare, Nicola Sanna sarà un collaboratore dell'allenatore Cristian Dessì che nell'ultimo campionato ha sfiorato la promozione in Eccellenza.

Sanna, al Castiadas nella stagione 2017/2018, oltre ad essere stato un ottimo giocatore, vanta esperienze come collaboratore alla Ferrini, in Eccellenza, ed al C.O.S., in serie D.

Andrà ad unirsi allo staff tecnico di Dessì composto da Fenza, che ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda, Mauro Toffolon, allenatore dei portieri e dal fisioterapista Alessandro Mura

