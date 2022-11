Vittorie nette per Budoni e Latte Dolce nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra sassarese, guidata da Mauro Giorico, ha vinto (0-4) il derby sul campo del Li Punti. Le reti di Marcangeli, Piga e Scognamillo (doppietta). Il Budoni si è imposto (0-5) a Oristano contro la Tharros. Doppiette di Lancioni e Satta e rete di Santoro.

Avanza anche il Taloro che a Villa San Pietro ha superato (0-2) il Sant’Elena. I gavoesi, a segno con Mele e Secchi, sono ora la quarto posto alle spalle dell’Ossese che gioca domani (ore 15) a Monastir.

Il Carbonia conferma l’ottimo stato di salute aggiudicandosi (1-3) il derby in trasferta con la Monteponi. Per i biancoblù marcature di Agostinelli su rigore e Muscas. Per i padroni di casa l'ex Muravera Lepore. Torna al successo (3-2) la Ferrini Cagliari, vittoriosa contro la Nuorese. I gol dei cagliaritani di D’Agostino, Podda e Camba. Per i barbaricini Cocco e Dem.

Punti pesanti anche per il San Teodoro che ha travolto (4-1) l’Arbus. I gol dei viola di Malesa (doppietta, Mulas e Saggia), per gli ospiti Galloni. Vittoria (0-3) esterna del Calangianus a Ghilarza. Sesta sconfitta stagionale per la Villacidrese, battuta (1-2) in casa dal Bosa di Tore Carboni.

