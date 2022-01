Monteponi e Tharros, società che hanno scritto la storia del calcio sardo, non sbagliano un colpo in Promozione. Nel girone A, i minerari domenica hanno ottenuto la 13esima vittoria su 14 gare. Marci e compagni si sono imposti sul campo dell’Atletico Cagliari. Hanno un vantaggio di dieci punti sul Villasimius che non ha giocato la gara contro il Cortoghiana, causa Covid. Blinda il terzo posto la Sigma di Maurizio Idda che ha vinto lo scontro al vertice con l’Orrolese. Nei cagliaritani sono scesi in campo sette fuori quota.

Nel girone B, la Tharros, trascinata dal bomber Andrea Sanna, vince ancora. Tiene il passo soltanto il Tortolì che resta a meno tre. Nel girone C, Usinese e Calangianus hanno approfittato della sconfitta del Tempio nell’anticipo di sabato. Per le due formazioni tre punti che hanno permesso di agganciare i Galletti.

