Finisce ai rigori ai sedicesimi di finale il percorso del Monastir in Coppa della Divisione. Nel derby contro la Leonardo (3-5 dopo i tiri di rigore il risultato finale) primo tempo bloccato, al 6’ bel tiro di Pilloni parato da Cossu e al 7’ Rosas salva sulla linea su punizione di Melis deviata. Ancora il portiere ospite Cossu al 15’, per mandare in corner un sinistro di Marongiu, mentre al 16’ Marras liberato sulla destra sul secondo palo non trova la porta da buona posizione.

Nel secondo tempo, al 6’ tiro di Melis respinto da Mercenaro e Meloni manda alto sulla ribattuta, dalla parte opposta calcia sopra la traversa anche Santoni. Su angolo battuto fuori Pilloni ci prova col destro e para Cossu, al 10’ esterno della rete colpito da Podda. Dopo una serie di occasioni per il Monastir, fra cui un gran sinistro ancora di Podda respinto da Cossu e un destro di Rosas deviato sul fondo di un soffio, la Leonardo commette il sesto fallo e il tiro libero di Pilloni vale il vantaggio a 1’46’’ dalla fine. Ma sull’ultimo pallone, a cinque secondi dalla conclusione, gli ospiti pareggiano col portiere Cossu che devia in rete un angolo da destra.

Ai rigori segnano Boi, Cucca e Di Maio, Cossu para su Marras, gol di Melis e Podda, Suergiu calcia alto, Marongiu manda fuori e sempre Cossu trasforma la battuta decisiva. La Leonardo va così agli ottavi dove affronterà la Roma, che ha vinto 4-5 il derby con la Lazio.

Per il Monastir, dalle prossime partite, anche un nuovo acquisto: il rientro del portiere Eros Putzulu, proveniente dalla San Sebastiano Ussana.

