Sono Nicolò Agostinelli (Guspini) e Gianluca Marongiu (Villamassargia) nel girone A e Stefano Mereu (Alghero) nel girone B i migliori del campionato di Promozione. Agostinelli, Marongiu e Mereu sono stati i più votati dai tecnici e saranno premiati al gran galà di fine stagione dalla Figc regionale che collabora al progetto ideato dal Gruppo “L’Unione Sarda”.

Nel girone A, proprio nell’ultima giornata, la trentaquattresima, il portiere del Villamassargia, Gianluca Marongiu ha agganciato Nicolò Agostinelli del Guspini. Marongiu, che ha totalizzato trentadue presenze, è il primo estremo difensore a vincere questo titolo: ha approfittato dell’assenza di Agostinelli (trentatré presenze) nella trasferta di Arzana contro l’Idolo agganciandolo a quota venti. Guspini che dovrà disputare il playout contro la vincente dello spareggio tra Gialeto ed Arbus. Alle loro spalle ben quattro giocatori con diciotto punti: Stanislao Lepore (Selargius) con trentadue presenze e Daniele Bratzu (Villamassargia) con trentaquattro presenze sono stati raggiunti negli ultimi 90’ da Alessandro Ciccu del Villamassargia (trentuno presenze) e da Buba Darboe del Calcio Pirri (trentaquattro presenze).

Nel girone B, il leader è Stefano Mereu, centrocampista dell’Alghero che domenica scorsa ha raccolto il venticinquesimo voto (in trentaquattro presenza). I giallorossi dovranno ora disputare i playoff affrontando al primo turno il Terralba Francesco Bellu.

Si deve accontentare del secondo posto Andrea Usai del Lanteri Sassari, con ventiquattro punti in ventinove presenze. Terza piazza per Andrea Iesu (Santa Giusta) che proprio nell’ultima giornata ha staccato Joel Baraye (Alghero) e Domenico Saba (Usinese), rimasti a quota venti e raggiunti da Ezequiel Franchi (Alghero) e Davide Baratelli (Tuttavista).

Nella scorsa stagione, con la Promozione a tre gironi, si erano imposti nella classifica dei migliori Michel Milia (ex Villamassargia) con diciannove voti, Antonio Pili (ex Idolo) con ventitré preferenze e Domenico Saba (Usinese) sempre con ventitré punti, nei rispettivi gironi A, B e C. Nella prima edizione, prima piazza per Mirko Atzeni (Orrolese) con ventuno voti nel girone A, Sebastiano Canu e Yahya Jatta con diciannove preferenze nel girone B e Lorenzo Zela con venti voti (ex Posada) nel gruppo C.

GIRONE A

20 PUNTI

Nicolò Agostinelli (Guspini)

Gianluca Marongiu (Villamassargia)



18 PUNTI

Buba Darboe (Calcio Pirri)

Stanislao Lepore (Selargius)

Daniele Bratzu (Villamassargia)

Alessandro Ciccu (Villamassargia)



17 PUNTI

Marco Atzeni (Arborea)

Federico Corda (Calcio Pirri)

Giacomo Chessa (Castiadas)

Nacho Prieto (Idolo)

Claudio Casti (Orrolese)

Ignacio Marroquin (Verde Isola)



16 PUNTI

Simone Mura (Orrolese)

Fabio Argiolas (Selargius)

Manuele Porru (Terralba)



15 PUNTI

Francesco Tumatis (Atl. Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

Daniele Pilosu (Guspini)

Mauro Ragatzu (Monastir K.)



14 PUNTI

Paolo Atzeni (Arborea)

Alessandro Nepitella (Atl. Cagliari)

Fabio Toro (Castiadas)

Davide Boassa (Gialeto)

Nicola Fenu (Gonnosfanadiga)

Alex Tomasi (Gonnosfanadiga)

Erik Bottegal (Idolo)

Mahamadou Salifou Moussa (Terralba)

Marco Boi (Tortolì)

Antonio Pili (Tortolì)



13 PUNTI

Manuel Littera (Atl. Cagliari)

Claudio Pillitu (Cus Cagliari)

Lamin Jammeh (Idolo)

Enzo Caroccia (Lanusei)

Gianmarco Paulis (Monastir K.)

Matias Bustamante (Orrolese)

Federico Perez Ojeda (Selargius)

Simone Contu (Tortolì)



12 PUNTI

Juan Pablo Mattea (Arborea)

Lorenzo Da Silva Andrade (Arbus)

Bruno Floris (Arbus)

Sergio Aresu (Atl. Cagliari)

Marco Dessena (Cus Cagliari)

Nicola Farci (Gialeto)

Mattia Serci (Gonnosfanadiga)

Michele Medda (Guspini)

Gianluca Riep (Monastir K.)

Mirko Atzeni (Orrolese)

Nicola Manca (Terralba)

Manuel Piras (Terralba)



GIRONE B

25 PUNTI

Stefano Mereu (Alghero)



24 PUNTI

Andrea Usai (Lanteri)



21 PUNTI

Andrea Renzo Iesu (Santa Giusta)



20 PUNTI

Ezequiel Franchi (Alghero 14, Siniscola M. 6)

Joel Baraye (Alghero)

Davide Barattelli (Tuttavista)

Domenico Saba (Usinese)



19 PUNTI

Fabrizio Torresi (Bonorva)

Giuseppe Cocco (Fonni)

Fabio Cocco (Nuorese)

Emanuele Fini (Stintino)



18 PUNTI

Alessandro Manca (Abbasanta)

Massimo Cosseddu (Luogosanto)

Matteo Trini (Macomerese)

Walter Frau (Ovodda)

Filippo Littarru (Ovodda)

Nicola Deledda (Posada)



17 PUNTI

Nicolò Deiana (Ovodda)

Gian Carlo Bombagi (Porto Torres)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Mattia Asara (Sennori)



16 PUNTI

Ramos Borges Emerson (Nuorese)



15 PUNTI

Marco Fois (Porto Torres)

Giovanni Cadau (Tuttavista)



14 PUNTI

Dramane Cissè (Coghinas 13, Macomerese 1)

Antonio Mossa (Luogosanto)

Antonio Bonetto (Sennori)

Gianpaolo Sirigu (Siniscola M.)

Lamine Doukar (Stintino)



13 PUNTI

Marco Leone (Abbasanta)

Giuseppe Meloni (Alghero)

Fabio Lauria (Macomerese)

Alessandro Steri (Nuorese)

Marco Murgia (Posada)

Stefano Zilli (Posada)

Domenico Magliona (Sennori)

Axel Michele Pandiani (Siniscola M.)

Amadou Camara (Stintino 7, Macomerese 6)

Simone Mameli (Tuttavista)

Salvatore Ruiu (Tuttavista)

Oscar Kevin Foddai (Usinese)





