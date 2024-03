Sempre Gianluigi Illario (Iglesias) il migliore del campionato di Eccellenza. Il centrocampista dell'Iglesias non è stato votato nell’ultima giornata ma mantiene il primato con diciannove voti, sempre con due punti di vantaggio sugli immediati inseguitori. Al suo inseguimento (con diciassette voti) sono adesso in tre. Oltre all’attaccante della Villacidrese, Michele Suella, che aveva già diciassette voti, non avanzato nonostante la vittoria della sua squadra contro la Tharros, ci sono, classifica alla mano, Michele Fadda del Sant’Elena e Andrea Porcheddu del Carbonia. Fadda si è messo in mostra al “Signora Chiara” di Calangianus dove i biancoverdi hanno ritrovato il successo dopo una lunga astinenza riaccendendo una piccola fiammella di speranza per agguantare, perlomeno, un piazzamento playout. Mentre il Carbonia di Porcheddu ha pareggiato sul campo della Ferrini Cagliari. Un pari amaro considerato il doppio vantaggio dei biancoblù, poi raggiunti, e anche per le diverse occasioni sprecate per chiudere la partita.

A quota sedici punti, Luca Melis del Villasimius (ha osservato il turno di riposo) è stato raggiunto da Mauricio Bringas, compagno di squadra e di reparto del leader Illario. Sale a quindici Luca Di Angelo (Bosa) dove trova Mattia Gueli, esterno dell’Ossese.

19 PUNTI

Gianluigi Illario (Iglesias)



17 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Michele Fadda (Sant'Elena)

Michele Suella (Villacidrese)



16 PUNTI

Mauricio Bringas (Iglesias)

Luca Melis (Villasimius)



15 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Mattia Gueli (Ossese)



14 PUNTI

Mouhamadou Sakho (Barisardo)

Alberto Usai (Ferrini)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Andrea Sanna (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)



13 PUNTI

Adam Idrissi (Bosa)

Andrea Corda (Ghilarza)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Victor Pucinelli (Li Punti)

Antonio Fortuna (Sant'Elena)

Roberto Mele (Taloro)

Ousman Gomez (Tempio)

Simone Calaresu (Tharros)

Lorenzo Camba (Villasimius)



12 PUNTI

Simon Pierrick Petit (Barisardo)

Santiago Arnaudo (Li Punti 9, Tharros 3)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Mauro Martin Castro (Taloro)

Alberto Atzori (Tharros)

Gabriele Mereu (Tharros)



11 PUNTI

Sandro Scioni (Ferrini)

Samuele Saggia (San Teodoro)

Massimo Fadda (Taloro)



10 PUNTI

Mohamed Sory Camarà (Calangianus 3, Barisardo 7)

Matteo Forzati (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Alessio Figos (Ferrini)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Daniele Molino (San Teodoro)

Luca Floris (Sant'Elena)

Felipe Josè Roccuzzo (Tempio)

Lorenzo Cocozza (Villacidrese)

Sariang Kassama (Villasimius)



9 PUNTI

Abre Yannick Beugrè (Barisardo)

Emanuele Daga (Barisardo)

Gabriele Dore (Carbonia)

Federico Boi (Ferrini)

Marco Manis (Ferrini)

Federico Dominguez (Ilvamaddalena)

Augustin Llanos (Ossese)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Victory Igene (Tempio)



