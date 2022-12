Come una partita di scacchi, il mercato di riparazione dell’Olbia dovrà tenere conto della “situazione portiere” e della volontà dei giocatori meno impiegati nella prima parte del campionato di Serie C di cambiare aria per provare a trovare più spazio altrove.

Ma non solo. Intanto, tra i pali, dopo l’infortunio di Gelmi, s’è accomodato Van der Want. Definito “una garanzia” dall’allenatore Roberto Occhiuzzi, l’olandese potrebbe affrontare il resto del torneo da titolare qualora il club non trovasse un under all’altezza della situazione per sostituire Gelmi, classe 2001, la cui stagione sembrerebbe compromessa.

In tal caso, con un over in porta, servirà un under in più tra i giocatori di movimento. Ma a un’entrata dovrà corrispondere un’uscita, magari a centrocampo, dove l’over Minala non ha reso secondo le aspettative. Da vedere se l’ex Lazio, che vanta comunque uno degli ingaggi più alti tra i bianchi, vuole partire. E sempre che l’Olbia non decida di dargli un’altra possibilità.

Per risalire la china, i galluresi, ultimi in classifica, hanno bisogno di giocatori esperti e di qualità, com’è stato presentato al suo arrivo Minala. Ma se le doti restano sulla carta, meglio dirsi addio. Accordo tra le parti permettendo.

