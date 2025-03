Continua a segnare l’attaccante Alfredo Francisco Martins, capocannoniere del girone A. Domenica scorsa, il giocatore del Lanusei ha realizzato il ventesimo sigillo. Con le sue reti sta trascinando gli ogliastrini in Eccellenza. In seconda posizione, a quota quindici l’attaccante della Villacidrese, Mauro Ragatzu ha agganciato Buba Darboe dell’Arborea. Continua ad avanzare Massimo Pibiri dell’Arborea che ha firmato la quattordicesima rete raggiungendo Roberto Serra del Cus Cagliari.

Nel girone B, adesso in testa c’è soltanto Domenico Saba (Usinese) che contro il Coghinas ha segnato la ventiduesima marcatura. Bel salto in seconda posizione per Giuseppe Meloni (Bonorva), che con la tripletta rifilata al Sennori, raggiunge a quota ventuno Enzo Fink Hassan Fiori del Luogosanto. Lorenzo Zela (Arzachena) resta fermo a diciotto come non si è mosso neppure Santiago Mateucci (Coghinas) che ha diciassette reti.

GIRONE A

20 RETI:

Alfredo Francisco Martins (Lanusei).

15 RETI:

Buba Darboe (1 rig.) (Arborea); Mauro Ragatzu (Villacidrese).

14 RETI:

Massimo Pibiri (Arborea); Roberto Serra (3 rig.) (Cus Cagliari).

13 RETI:

Andrea Renzo Iesu (4 rig.) (Sant'Elena).

12 RETI:

Alessio D'Agostino (Sant'Elena).

11 RETI:

Marco Atzeni (5 rig.) (Arborea); Federico Usai (5 rig.) (Lanusei).

10 RETI:

Felipe Ferrari (1 rig.) (Tharros).

9 RETI:

Nicola Vacca (Castiadas); Nicolò Agostinelli (2 rig.) (Guspini); Joaquin Bottegal (1 rig.) (Idolo); Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Gonzalo Ferro (Sant'Elena).

8 RETI:

Federico Porru (Calcio Pirri 2, Castiadas 6); Matteo Cardia (1 rig.) e Alessio Figos (2 rig.) (Guspini); Exequiel Narese (Tharros); Juan Pablo Oses (Tortolì).

7 RETI:

Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Angelo Marci (2 rig.) e Abdoulaye Mboup (1 rig.) (Guspini); Lamin Jammeh (4 rig.) (Idolo); Fabio Argiolas (1 rig.) (Selargius); Rodrigo Ramos (Terralba Bellu); Agustin Tomas Cecconato (1 rig.) e Federico Ferrari (1 rig.) (Tharros); Michele Suella (2 rig.) (Uta 4, Villamassargia 3); Manuel Piras (Villacidrese); Daniele Bratzu (1 rig.) (Villamassargia).

6 RETI:

Matteo Cosa (Atl. Masainas); Alessandro Piroddi (3 rig.) e Alessandro Siddu (1 rig.) (Cus Cagliari); Federico Uccheddu (Guspini); Simone Mura (Orrolese); Gabriele Pisano (Selargius); Maximiliano Timpanaro (Tortolì).

**

GIRONE B

22 RETI:

Domenico Saba (4 rig.) (Usinese).

21 RETI:

Giuseppe Meloni (Bonorva); Enzo Fink Hassan Fiori (9 rig.) (Luogosanto).

18 RETI:

Lorenzo Zela (3 rig.) (Arzachena).

17 RETI:

Santiago Mateucci (2 rig.) (Coghinas).

16 RETI:

Nicolò Deiana (3 rig.) (Ovodda).

15 RETI:

Gavino Molozzu (5 rig.) (Atletico Bono); Gino Noli (1 rig.) (Tonara); Michele Chelo (Usinese).

14 RETI:

Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto); Ignacio Marroquin (1 rig.) (Stintino).

13 RETI:

Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas); Massimo Cosseddu (Luogosanto).

12 RETI:

Mattia Asara (4 rig.) (Bonorva).

11 RETI:

Augusto Bonivardi (Arzachena); Ousmane Balde e Buba Dem (Buddusò); Roberto Seu (Coghinas); Enzo Caroccia (6 rig.) (Lanteri); Fabio Occhioni (1 rig.) (Luogosanto).

10 RETI:

Fabio Lauria (3 rig.) (Macomerese); Agustin Meli (Stintino).

9 RETI:

Alex Sander Semedo (Arzachena); Oscar Kevin Foddai (Bonorva 7, Macomerese 2); Dramane Cissè (Bosa); Mauro Florenzano (2 rig.) (Lanteri 3, Sennori 6); Edoardo Sedda (1 rig.) (Ovodda); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

8 RETI:

Marcelo Gavim Bruno (Atletico Bono); Gian Carlo Bombagi (Castelsardo); Serigne Khadim Babou (Lanteri 6, Siniscola M. 2); John Alex Gopar Rojas (1 rig.) (Ovodda); Nicola Sanna (Usinese).

7 RETI:

Manuel Masia (Buddusò); Lamine Doukar (Coghinas); Luigi Solinas (Tuttavista); Salvatore Mudadu (1 rig.) (Usinese).

6 RETI:

Emanuele Fini (Bonorva); Claudio Fadda (3 rig.) (Bosa); Joao Pedro Pereira Barzaghi (Buddusò); Federico Frau (Tonara).

© Riproduzione riservata