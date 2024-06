La scorsa stagione ha allenato la prima squadra dell'Usinese in Promozione. Alcune settimane fa gli era stato affidato il ruolo di direttore tecnico. Giuliano Robbi è morto a 56 anni, sconfitto da una malattia: grande il cordoglio del mondo dello sport e non solo.

«Non era questo l’epilogo che tutti aspettavamo: il tuo ottimismo – ha scritto la società - ci aveva fatto ben sperare nel tuo ritorno “in campo”. Il destino non te lo ha permesso e siamo qui a subire un’altra storia che non avremmo voluto scrivere. Non ci sono parole per raccontare la tristezza che in questo momento attraversa i nostri cuori. Tutta la società, presidente, dirigenti, staff tecnico, tesserati e tutta la comunità di Usini con profonda tristezza si stringono al dolore della famiglia del nostro caro Mister Robbi».

