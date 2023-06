Da oltre tre anni allena una squadra del settore giovanile del Galaxy, composto da 600 ragazzi di tre Comuni vicino a Venezia.

Il suo campo è a Murano. Lulù Oliveira, negli anni Novanta grande bomber del Cagliari, si trova benissimo anche se la maglia rossoblù e la Sardegna le porta sempre nel cuore.

«Qui sto benissimo: faccio parte di una staff tecnico che cura centinaia di ragazzi con una società straordinaria. Mi sto prendendo tante soddisfazioni. A luglio tornerò in Sardegna per trascorrere una decina di giorni di vacanza. Andrò nel Sarrabus, dove ho vissuto a lungo giocando e allenando il Muravera. Conservo ricordi bellisimi. In Veneto mi trovo ugualmente bene».

Continua a seguire anche il Cagliari.

«Il Cagliari è stata una squadra troppo importante per me. Ho vissuto stagioni straordinarie. Ho seguito con attenzione la sua stagione. Il ritorno in A mi ha entusiasmato. È stata una grandissima, indimenticabile impresa di una squadra che l'allenatore Claudio Ranieri ha guidato con straordinaria maestria: un grandissimo tecnico, un grandissimo signore».

