Domani, sui campi in green set del Tc Alghero, l’azzurro Luca Arca affronterà il brasiliano Gustavo Carneiro Silva nella finale del singolare maschile del 3º Riviera del Corallo Open-èAmbiente. Nelle altre finali del torneo Itf Futures del circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour patrocinato dall’Assessorato Regionale al Turismo, l’olandese Wendi Schutte e la colombiana Zuleinny Rodriguez Trujillo si contenderanno il titolo femminile e, nei Quad, si misureranno il colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e l’israeliano Haim Lev.

Maschile. Quella di oggi è stata una giornata intensa, con il doppio turno nel tabellone maschile. Arca, numero 1 del seeding, ha lasciato sette giochi tra lo spagnolo Francisco Garcia Vena (numero 7 battuto 6-2, 6-2) e il polacco Jakub Dominik Bukala (6-3, 6-0). Carneiro Silva, numero 2 del tabellone, si è preso la rivincita, battendo 6-4, 6-3 in semifinale Enrique Siscar Meseguer (numero 3), che lo aveva battuto nello stesso turno del primo torneo, andando poi a conquistare il trofeo. In doppio, Garcia Vena ed Enrique Siscar Meseguer hanno regolato 6-4, 6-0 Bukala e il francese Yoann Quilliou.

Femminile. Anche qui in finale le prime due teste di serie: l’olandese Wendi Schutte e la colombiana Zuleinny Rodriguez Trujillo. Nella finale di doppio, l’italiana Vanessa Ricci ha vinto in coppia con Schutte, superando nel match tiebreak l’altra azzurra, Marianna Lauro, e la bulgara Zoya Chavdarova.

Quad. Ci sarà sicuramente una doppietta, visto che in finale ci sono il colombiano Daniel Alejandro Campaz Escobar e l’israeliano Haim Lev, che hanno vinto il titolo di doppio sugli italiani Ivano Boriva e Alberto Corradi, che si è dovuto ritirare nella semifinale del singolare per un brutto stiramento al bicipite.



Singolare

Quarti di finale maschili:

1 Luca Arca (Ita) b. 7 Francisco Garcia Vena (Spa) 6-2, 6-2

Jakub Dominik Bukala (Pol) b. 4 Yoann Quilliou (Fra) 5-7, 6-3, 7-6(2)

3 Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Marco Pincella (Ita) 6-1, 6-1

2 Gustavo Carneiro Silva (Bra) b. 8 Hampus Linder-Olofsson (Sve) 6-3, 6-2



Semifinali maschili

1 Luca Arca (Ita) b. Jakub Dominik Bukala (Pol) 6-3, 6-0

2 Gustavo Carneiro Silva (Bra) b. 3 Enrique Siscar Meseguer (Spa) 6-4, 6-3



Semifinali femminili:

1 Wendi Schutte (Ola) b. Elizabeth Williams (Usa) 6-2, 6-2

2 Zuleinny Rodriguez Trujillo (Col) b. 3 Anne-Marie Dolinar (Can) 6-4, 6-1



Semifinali Quad:

1 Daniel Alejandro Campaz Escobar (Col) b. Alberto Corradi 4-1, rit.

Haim Lev (Isr) b. Serdar Antac (Tur) 6-3, 6-4



Doppio

Finale maschile:

1 Francisco Garcia Vena (Spa)/Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Jakub Dominik Bukala (Pol)/Yoann Quilliou (Fra) 6-4, 6-0



Finale femminile:

2 Vanessa Ricci (Ita)/Wendi Schutte (Ola) b. Zoya Chavdarova (Bul)/Marianna Lauro (Ita) 6-7(5), 6-3, 10-5



Finale Quad:

Daniel Alejandro Campaz Escobar (Col)/Haim Lev (Isr) b. Ivano Boriva (Ita)/Alberto Corradi (Ita) 6-0, 6-0.



