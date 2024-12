L'Ossese rafforza la difesa con l'acquisto di Alessandro Balbo. Classe 2002, argentino con passaporto italiano, si adatta ad ogni ruolo della retroguardia. Balbo è già noto in Sardegna per aver indossato, tra febbraio e dicembre 2023, la maglia della Costa Orientale Sarda, in Serie D, dove su un totale di 12 presenze è andato in rete ben 3 volte.

Nell’ultimo periodo ha giocato invece con l’Olimpo, squadra argentina, che milita nel torneo omologo alla nostra Serie C.In Italia inoltre ha vestito la maglia del Tolentino, nell’Eccellenza marchigiana, nella stagione 2023/2024. Dopo il breve ritorno in Argentina, ora una nuova avventura in Sardegna, con la maglia bianconera.

