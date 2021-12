Dopo la pesante sconfitta sul campo della capolista Piacenza (77-7), l'Amatori Capoterra si prepara per un nuovo match, stavolta tra le mura amiche dell'impianto di Via Trento. Domenica (ore 14.30, arbitra Markus Dosti di Roma), per la settima giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby, al Comunale arriva il Lecco, reduce dal 24-20 subito a domicilio per mano dell'Unione Monferrato e in classifica a tre lunghezze dal XV isolano.

“Sono tutte partite dure, tutte le squadre sono abbastanza competitive”, evidenzia il presidente del Capoterra Carmine Casu, “A quanto pare, il girone è strutturato abbastanza bene e tutte le squadre possono vincere. Per noi, domenica è un altro importante test dopo la dura sconfitta a Piacenza. Tra infortuni e squalifiche dobbiamo ripiegare sui più giovani. Sono convinto che i ragazzi daranno un'ottima dimostrazione di ciò che valgono”.

© Riproduzione riservata