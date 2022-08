Con Biancu fuori causa per problemini fisici, sostituirlo nel test col Sarrabus-Ogliastra, dietro le punte del 3-4-1-2 dell’Olbia di Roberto Occhiuzzi, è toccato a Lorenzo Boganini.

“Robi è un giocatore importante per la Serie C, può giocare tranquillamente in categorie superiori”, premette il 19enne trequartista pratese. “Spero quindi di imparare il più possibile da lui, e di farmi trovare pronto quando ci sarà l’occasione per dimostrare quello che so fare”.

Il giovanissimo attaccante toscano cresciuto nella Pistoiese è arrivato in Gallura da svincolato dopo l’esperienza in Serie D col Prato: contratto biennale per lui, a segno nel 2-2 del “Nespoli” contro la formazione ex Muravera, e tanta voglia di prendersi la scena. “I gol sono la cosa più importante che posso fare in una partita: per caratteristiche, quello che ci si aspetta da un giocatore come me è che possa essere decisivo e incidere con gol e assist”, spiega. “Sono giovane, e sono venuto a Olbia nella consapevolezza che ho tutto da imparare: spero di mettermi in mostra e imparare il più possibile dai compagni più esperti. Davanti a me – aggiunge Boganini – ho giocatori come Ragatzu e Biancu: già allenarmi con loro per me è un privilegio”.

© Riproduzione riservata