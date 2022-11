Olbia sconfitta allo scadere dalla Lucchese 1-0. Toscani avanti in Coppa Italia, dove al terzo turno affronteranno l’Entella, e galluresi proiettati al campionato e alla trasferta di domenica sul campo dell’Imolese, della 12ª giornata di Serie C.

Stasera al “Porta Elisa” la squadra di Roberto Occhiuzzi ha finito per arrendersi alla locale formazione a pochi secondi dai supplementari, punita al quinto e ultimo minuto di recupero da Maddaloni dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il kappaò – indolore se è vero che la Coppa Italia non era tra gli obiettivi del club – arriva dopo l’invito alla reazione da parte del presidente Alessandro Marino, niente affatto contento di come stiano andando le cose in campionato, dove l’Olbia è penultima e non vince dall’esordio.

E qualcosa, in termini di lotta, oggi si è visto. Meglio però i rossoneri di Ivan Maraia sia sul piano della determinazione, tanto da spuntarla al fotofinish, che su quella delle occasioni, tanto che Van der Want, tra i pali al posto di Gelmi, può essere tranquillamente considerato l’mvp dell’Olbia.

Ora, testa all’Imolese. Contro la quale in palio ci sarà una posta più importante del passaggio del turno in Coppa Italia. Ovvero i punti classifica.

