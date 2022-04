Vittoria, salvezza e vista sui playoff. Il 3-1 inflitto a domicilio alla Fermana vale all’Olbia tutto questo: a una giornata dalla fine del campionato di Serie C, la squadra di Max Canzi ritrova i 3 punti e si issa a quota 43, a -2 dalla zona promozione.

Battere il già retrocesso Grosseto al “Nespoli” sabato prossimo potrebbe non bastare per conquistare l’ambizioso traguardo: molto dipenderà dai risultati di Carrarese e Vis Pesaro, che precedono i bianchi in classifica, e da quelli delle pari punti Siena e Pontedera, col “di più” che negli scontri diretti l’Olbia è in vantaggio con Carrarese e Pontedera.

Nel frattempo, Canzi si gode il terzo successo del girone di ritorno, caratterizzato dalle reti di (nell’ordine) Udoh, Biancu e Ragatzu. “Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi perché siamo scesi in campo con un solo obiettivo in testa, quello della vittoria, e l'abbiamo conquistato. Abbiamo archiviato la pratica salvezza e proveremo a centrare l'obiettivo playoff”, ha detto l’allenatore dei galluresi ieri, al termine del match del turno prepasquale.

Molto soddisfatto anche Alessandro Marino, che si è espresso via social. “Buona vittoria”, esordisce su Twitter il presidente dell’Olbia. “L’atteggiamento più propositivo ha pagato. Rimane una partita per provare a centrare l’obiettivo playoff a cui abbiamo detto, più volte, di tenere molto. Purtroppo non dipende più solo da noi, ma non sono abituato a fare bilanci prima della fine del campionato”.

