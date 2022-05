Avanti tutta. Ambiziosa ma con i piedi per terra è l’Olbia che, dopo aver superato lo scoglio Ancona Matelica, sconfitta ieri a domicilio 2-0 al debutto nei playoff di Serie C, mette nel mirino la Virtus Entella.

Mercoledì alle 20.30 a Chiavari, ancora in trasferta e in gara secca, la squadra di Max Canzi se la vedrà con la corazzata ligure, quarta al termine della stagione regolare, al secondo turno della fase a gironi. Un avversario tosto, fermato in campionato 3-3 in rimonta all’andata, proprio a Chiavari, ma a segno al “Nespoli” al ritorno 3-2 con gol vittoria di Merkaj al 90’. Per questo Canzi invita i suoi a tenere alta la guardia. “È giusto godere del risultato di Ancona, ma sappiamo che c'è poco tempo perché da domani saremo concentrati sul prossimo impegno”, ha detto nel post partita del “Del Conero”.

“È stata una vittoria bella e importante che ci permette di proseguire la nostra corsa e andare a Chiavari per disputare un'altra grande partita. Dopo il raggiungimento dei playoff – ha poi sottolineato il tecnico dei bianchi – ci siamo dati il micro obiettivo di giocare almeno una gara della post season in casa: sarà dura ma proveremo a fare questo regalo ai nostri tifosi”.

Se i galluresi dovessero superare l’Entella, ovvero batterla, unico risultato che li qualificherebbe al turno successivo per la peggior classifica, accederebbero alla fase nazionale dei playoff che, al via domenica, prevede gare di andata e ritorno, e dunque la possibilità di ritrovare il “Nespoli”.

