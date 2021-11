Se col rientro dalla squalifica di Udoh in attacco l’Olbia ha l’imbarazzo della scelta, alla vigilia della gara esterna col Siena, in programma domani alle 14.30 per la 14ª giornata di Serie C, a tener banco è l’infortunio di Ciocci.

Ciocci out. «In settimana non si è allenato per un problema a un ginocchio», svela Max Canzi a proposito del portiere di proprietà del Cagliari presentando l’appuntamento del “Franchi”. “Al suo posto giocherà Van der Want: ha sempre lavorato con impegno e professionalità, sono molto tranquillo”. Le altre assenze riguardano i lungodegenti Arboleda e Giuseppe Pinna, mentre risultano convocati capitan Pisano, La Rosa e Giandonato, usciti malconci dalla partita con la Carrarese.

Veri guerrieri. dice di loro l’allenatore dell’Olbia, ex della sfida. «Mi aspetto una buona accoglienza, i tifosi di Siena, che come la Sardegna è la mia seconda casa, avendo allenato e vissuto benissimo là, sono calorosi ma rispettosi», commenta Canzi. «Premesso questo, per noi si tratta si una gara importante: dopo il successo sulla Carrarese, andiamo a caccia della continuità nei risultati che ci è mancata finora».

Gli avversari. In classifica, con 20 punti e il sesto posto i bianconeri precedono i bianchi di 4 lunghezze. «Dopo il cambio di allenatore sono ancora alla ricerca della propria identità, ma il Siena è una squadra che farà bene in campionato, e proverà a imporci il suo gioco. Dal canto nostro», aggiunge il tecnico dei galluresi, «abbiamo una grande voglia di fare bene e ci sentiamo in forma: questa partita non poteva arrivare nel momento migliore».

