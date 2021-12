Mancato, in termini di successo, il primo scontro diretto con la Fermana, l’Olbia guarda alle ultime sfide dell’anno contro Grosseto e Pistoiese con propositi bellicosi.

Verdetti toscani. Lo 0-0 di domenica non è piaciuto al presidente Alessandro Marino, che ha prorogato il silenzio stampa della squadra, staff tecnico e giocatori, sine die: domenica in trasferta contro il Grosseto si chiuderà il girone di andata di Emerson e compagni, un appuntamento da non fallire. Forse più di quello con la Fermana. Girare a 24 punti farebbe la differenza in primis sul piano psicologico, a maggior ragione se tre giorni dopo i ragazzi di Max Canzi saranno impegnati sul campo della Pistoiese, penultima nel girone B a pari punti (14) col Grosseto, e fresca di cambio in panchina. Arrivarci dopo una vittoria e con una migliore situazione in classifica aiuterebbe, anche perché dopo ci sarà la sosta invernale e il mercato di gennaio, e il campionato di Serie C cambierà volto.

Si spera in qualche recupero. Un rompete le righe con 27 punti, per guardare alla seconda parte del torneo con rinnovate ambizioni di playoff, è il primo obiettivo. L’altro è il recupero per le ultime del 2021 di qualche giocatore: escluso quello di Ciocci e di Arboleda, si lavora per riavere a disposizione Chierico e Occhioni. Magari già a Grosseto.

