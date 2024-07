Anche tre atleti sardi a Lisbona per partecipare con il team “Transplant Sport Italia” ai campionati europei per trapiantati e dializzati in programma fino al 28 luglio.

Si tratta di Enrico Pitzalis, 48 anni, sottoposta a trapianto di rene a Cagliari, che gareggerà nel tennis singolo e nel doppio, così come nel padel e nella petanque (bocce francesi).

E poi Paolo Perra, 59 anni, trapiantato di fegato sempre a Cagliari, che gareggerà anche lui nel Ttennis, nella petanque e nelle freccette. Infine, Gianni Fadda, 73 anni, trapiantato di fegato a Padova, che gareggerà nella 5 chilometri, nei 400, 800 e nei 1500 metri.

Sono in totale circa 400 gli atleti che disputeranno le gare, provenienti da 28 Paesi europei.

