Prima vittoria per il Li Punti di Sassari, dopo 18 turni del campionato di Eccellenza. Prova superlativa a Oristano, un 3-0 al cospetto di un Bosa accreditato da un'ottima posizione di classifica.

I ragazzi allenati da Cosimo Salis hanno sfoderato una prova di carattere e sembrano essere usciti da un lungo periodo buio, culminato nella brutta sconfitta di Ossi (0-7). I primi segnali di ripresa nella successiva partita casalinga contro il Calangianus (0-0). Infine la meritata vittoria di domenica. Sul rendimento della squadra hanno certamente influito i nuovi acquisti, come gli attaccanti Alvarez e D'Amico, che hanno reso più pesante il reparto offensivo. Il primo ha inoltre segnato l'importantissimo gol che ha sbloccato la gara contro il Bosa.

Nonostante la vittoria il Li Punti è ancora all'ultimo posto in classifica (11 punti), ma ora vede più da vicino diverse concorrenti, come la Nuorese (12 punti), che sarà affrontata domenica prossima in trasferta. «Finalmente un po' di ossigeno anche per noi - commenta il presidente del Li Punti Salvatore Virdis -. Domenica i ragazzi hanno dimostrato attaccamento ai colori sfoderando una prestazione super. Se si affronteranno le partite con questo spirito la salvezza è ancora possibile». Concetto ripreso dal tecnico Cosimo Salis. «Domenica a Oristano ho visto grandi miglioramenti, sia dai titolari, che da quelli che in seguito sono subentrati dalla panchina - spiega -. I nuovi acquisti ci stanno dando una mano importante, ma è tutto il gruppo ad essere cresciuto. Questa squadra può raggiungere la salvezza, a patto di mantenere carattere ed umiltà». Tra le note liete la grande prestazione del giovane centrocampista Gabriele Pinna, classe 2003, che ha impreziosito la sua gara con un gran gol di sinistro.



